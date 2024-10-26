İsrail'in saldırısında İran'ın iki ordu personeli şehit düştü

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu dün geceki İsrail saldırılarına şehit düşen personellerine ilşkin bir bildiri yayınladı.

Bildirinin tam metni şu şekildedir:

"Bismillâhirrahmanirrahim

Mü'minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah'a verdikleri söze dâimâ bağlı kalmışlardır. Onlardan kimi sözünün gereğini yerine getirip O'nun yolunda can vermiş, kimi de sırasını beklemektedir. Onlar, verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran'ın güvenliğini savunmak, halkına ve çıkarlarına zarar gelmesini önlemek amacıyla, cinayetkar Siyonist rejime karşı dün gece iki askerini feda etti."

