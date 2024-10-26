Pakistan'dan İsrail'in saldırısına tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını “şiddetle” kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " İsrail'in İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırısı, BM Şartı'nın ve uluslararası yasaların açık bir ihlalidir. Bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarın yolunu baltalamaktadır. İsrail, mevcut gerilimin ve savaşın yayılmasından tamamen sorumludur " ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nden "dünyada barış ve güvenliğin korunması" rolüne bağlı kalmasını ve İsrail'in bölgedeki pervasızlığını ve suçlarını sona erdirmek için gerekli adımları atmasını talep etti.

İran Hava Savunma Karagahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini, hava savunmana sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.