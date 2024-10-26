Hamas: İran hava savunma sistemlerinin hazırlığı takdire şayan

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını kınanyan açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

İran'a yönelik Siyonist rejimin saldırısı, İran'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir ve bölgenin güvenliğini ve ulusların sağlığını hedef alan gerilim yaratan bir eylemdir. ABD'nin desteğiyle yapılan bu saldırganlığın sonuçlarından İsrail düşmanı sorumludur.

İran İslam Cumhuriyeti'nin ve hava savunma sistemlerinin hazırlıklılığını ve Siyonist rejimin saldırısını etkisiz hale getirmeyi başaran hava savunma sistemlerini takdir ediyoruz."