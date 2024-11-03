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3 Kas 2024 15:20

İran ile Kuzey Kore karşı karşıya gelecek

İran ile Kuzey Kore karşı karşıya gelecek

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu beşinci maçında Kuzey Kore ile karşı karşıya gelecek.

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu beşinci maçında 14 Kasım Perşembe günü Kuzey Kore ile karşı karşıya gelecek.

İran-Kuzey Kore maçının hakemi belli oldu

Laos'un Viyentiyan kentinde onanacak karşılaşmayı Tacikistan Futbol Federasyonu’ndan Saadullah Golmoradi yönetecek.

A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

News ID 1921485

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