İran-Katar maçının hakemi belli oldu

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu dördüncü maçında yarın 15 Ekim Salı günü BAE'deki El-Mektum Stadyumu'nda Katar ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Japonya Futbol Federasyonu’ndan Yusuke Araki yönetecek.

A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

İran-Katar maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Bu maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. İran – Katar, FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçı, 15 Ekim Salı günü Spor Smart, Smart Spor HD, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19.00.