Tahran geçici Cuma namazı hatibi Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi dün Kirman kentinde gençlerle buluştu.

Şehit General Kasım Süleymani'nin mezarı başında Hüccetülislam Hac Aliekberi'ye ''Ayetullah Hamanei direnişçiler için hangi duayı tavsiye etti?'' sorusu yöneltildi.

Hüccetülislam Hac Aliekberi, Ayetullah Hamanei'nin Siyonistlerle mücadele yürüten direnişçilere Fetih suresi, Sahife-i Seccadiye'nin 14. duası ve Tevessül duasının okunmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Ayetullah Hamenei: Allah'ın yardımıyla zafer direniş cephesinin olacaktır

İslam Devrimi Lideri, direnişin mücadelesi ve Seyyid Hasan Nasrallah ile Sinvar gibi büyüklerinin, bölgenin kaderini değiştirdiğini vurgulayarak, "Siyonist rejim yenilgiye uğradı, ancak daha büyük bir yenilgi batı'nın kültürü, medeniyeti ve siyasetçilerine aittir." demişti.

Ayetullah Hamenei ayrıca, ''Allah'ın yardımıyla zafer direniş cephesinin olacaktır.'' ifadesini kullanmıştı.