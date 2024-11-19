  1. İran
19 Kas 2024 09:45

Ayetullah Hamanei’den Lübnan halkına dayanışma mesajı

Ayetullah Hamanei’den Lübnan halkına dayanışma mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Lübnan halkına hitaben yayınladığı sözlü bir mesajda, “Sizin yanınızdayız ve size empati duyuyoruz. Acınız acımızdır ve çileniz çilemizdir” ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, savaştan etkilenen direnişçi Lübnan halkına hitap olarak yayınladığı sözlü bir mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sizden ayrı değiliz. Sizin yanınızdayız. Sizinle birlik içindeyiz. Acılarınıza ve çilelerinize ortağız. Size empati duyuyoruz.  Acınız acımızdır ve çileniz çilemizdir. Biz sizden ayrı değiliz.”

Ayetullah Hamanei bu mesajı, İran’da “Lübnan’a yardım kampanyası” kapsamında toplanan yardımları dağıtmak için Lübnan'a giden İranlı ünlü Ehlibeyt meddahı Meysem Motii’nin mektubuna yanıt olarak yayınladı.

News ID 1921891

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