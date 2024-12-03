  1. Ekonomi
3 Ara 2024 16:22

Türkmenistan'da “İran Agrofood” uluslararası tarım fuarı düzenlenecek

Türkmenistan'da “İran Agrofood” uluslararası tarım fuarı düzenlenecek

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, "İran Agrofood" adlı uluslararası tarım fuarı düzenlenecek.

16-18 Aralık tarihleri ​​arasında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, "İran Agrofood" adlı uluslararası tarım fuarı düzenlenecek.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın aktadığına göre fuarda tarım makineleri, yeni mahsul çeşitleri, gübreler, kimyasallar ve gıda paketleme teknolojileri yer alacak. İran Tarımsal Gıda Uluslararası Fuarı, tarım sektörünün başarılarını gösteren, ileri işleme ve paketleme teknolojilerini sunan ve endüstri katılımcıları arasındaki iş bağlarını güçlendiren bir platform.

Etkinlik, tarım sektöründe deneyim alışverişinde bulunmak ve yeni mesleki bağlantılar kurmak isteyenler için imkan sağlayacak.

News ID 1922260

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler