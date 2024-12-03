Türkmenistan'da “İran Agrofood” uluslararası tarım fuarı düzenlenecek

16-18 Aralık tarihleri ​​arasında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, "İran Agrofood" adlı uluslararası tarım fuarı düzenlenecek.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın aktadığına göre fuarda tarım makineleri, yeni mahsul çeşitleri, gübreler, kimyasallar ve gıda paketleme teknolojileri yer alacak. İran Tarımsal Gıda Uluslararası Fuarı, tarım sektörünün başarılarını gösteren, ileri işleme ve paketleme teknolojilerini sunan ve endüstri katılımcıları arasındaki iş bağlarını güçlendiren bir platform.

Etkinlik, tarım sektöründe deneyim alışverişinde bulunmak ve yeni mesleki bağlantılar kurmak isteyenler için imkan sağlayacak.