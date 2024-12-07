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7 Ara 2024 13:56

"Antik İran'ın İhtişamı" sergisi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde açıldı

"Antik İran'ın İhtişamı" sergisi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde açıldı

Çin'in başkenti Pekin'deki Saray Müzesi'nin ardından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "Antik İran'ın İhtişamı" temalı sergi açıldı.

Çin'in başkenti Pekin'deki Saray Müzesi'nin ardından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "Antik İran'ın İhtişamı" temalı sergi açıldı.

Açılış töreni İran Kültürel Miras ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Darabi ve Çinli yetlililerin katılımıyla gerçekleşti. 

İran'dan 200'ü aşkın değerli kültürel eser, ülkenin zengin kültürel mirası ve sanatsal güzelliklerini Çinli sanatseverlerle buluştururken, medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi de teşvik ediyor.

Mimari, heykel, seramik, cam, metal, kaligrafi ve resim dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki kültürel kalıntılardan oluşan toplam 216 parça, etkileşim ve karşılıklı öğrenme yoluyla eski İran sanatının cazibesini ve eski İran medeniyetinin bıraktığı görkemli maddi ve kültürel mirası sergiliyor.

Daha önce Çin'in Xian kentinde de İran-Çin Müzesi Sergisi açılmıştı.

News ID 1922373

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