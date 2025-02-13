Özbekistan'da "Halı, El Sanatları ve İran Sanatı" Sergisi açıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzelenen İslam Devrimi zaferinin 46. Yıldönümü kutlamaları sırasında İran’ın endüstriyel başarıları ve yerli ürünlerinin sergilendiği bir sergi açıldı.

Bu sergide, tıbbi ve ilaç ekipmanları, polimer ürünler, inşaat malzemeleri, su ürünleri yemleri, endüstriyel ve tarımsal ürünler ve diğer yerli üretimler, ilgilenenlerin beğenisine sunuldu ve katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ayrıca, İran'ın özgün sanatını yansıtan bir sergi düzenlendi. Bu sergide, çeşitli el yapımı halı ve kilimler, resimler, hat sanatı, tezhip, minyatür, oymacılık, minakari ve diğer el sanatları örnekleri sergilendi. Bu sergi, İran'ın zengin kültür ve sanatını görkemli bir şekilde gözler önüne serdi.

Sanayi, kültür ve sanatın birleşiminden oluşan bu sergiler, İran’ın geniş kapasitesinin parlak bir yansımasıydı ve misafirler tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılandı.