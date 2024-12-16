Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya lideri Putin, topladığı Rusya Savunma Bakanlığı mensuplarına yaptığı konuşmadan öne çıkan maddeler:

Özel askeri harekat:

- Rus birlikleri, temas hattı boyunca stratejik inisiyatifi sıkı bir şekilde elinde tutuyor.

- İçinde bulunduğumuz yıl, özel askeri harekat hedeflerine ulaşılması açısından bir dönüm noktası haline geldi. Rusya, 2024 yılında 189 yerleşim yerini kurtardı.

- Rusya vatandaşları, ülkenin ne için savaştığını anlıyor, cephedeki askerlere yardım ediyor ve kendileri de onların saflarına katılıyor.

- Özel askeri harekat bölgesindeki Rus savaşçılar canlarını esirgemiyor.

Dünyadaki durum

- Dünyadaki askeri ve siyasi durum zor ve istikrarsız olarak kalıyor.

- Dünyanın bazı bölgelerinde çatışma potansiyeli yüksek, Ortadoğu'da kan dökülmeye devam ediyor.

- Mevcut ABD yönetimi ve kolektif Batı, hakimiyetlerini sürdürme çabalarından vazgeçmiyor.

- ABD, Kiev rejimine silah ve para pompalamaya devam ediyor.

- ABD'nin emriyle dünyanın farklı bölgelerinde yeni askeri ve siyasi ittifaklar kuruluyor.

- NATO ülkeleri askeri harcamalarını arttırıyor. Rusya'nın sınırlarına yakın yerlerde taarruz birlikleri toplanıyor.

- ABD, Ukrayna'ya paralı asker ve danışmanlar göndererek çatışmanın tırmanmasını teşvik ediyor.

- NATO, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırıyor ve füze sistemlerini konuşlandırma tatbikatları yapıyor.

- ABD, Rusya'nın birilerine saldırmayı planladığı yönündeki iddialarla halkını korkutuyor.

- Batı, Rusya'nın kırmızı çizgilerini zorluyor. Moskova'nın buna karşılık vermemesi mümkün değil.