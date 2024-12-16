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16 Ara 2024 19:45

Putin'den Batılı ülkelere sert eleştiri

Putin'den Batılı ülkelere sert eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda toplantı düzenledi. Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesindeki gidişatı değerlendiren Putin, dünyadaki durumu ve ek güvenlik önlemlerine de değindi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya lideri Putin, topladığı Rusya Savunma Bakanlığı mensuplarına yaptığı konuşmadan öne çıkan maddeler:

Özel askeri harekat:

- Rus birlikleri, temas hattı boyunca stratejik inisiyatifi sıkı bir şekilde elinde tutuyor.

- İçinde bulunduğumuz yıl, özel askeri harekat hedeflerine ulaşılması açısından bir dönüm noktası haline geldi. Rusya, 2024 yılında 189 yerleşim yerini kurtardı.

 - Rusya vatandaşları, ülkenin ne için savaştığını anlıyor, cephedeki askerlere yardım ediyor ve kendileri de onların saflarına katılıyor.

 - Özel askeri harekat bölgesindeki Rus savaşçılar canlarını esirgemiyor.

Dünyadaki durum

- Dünyadaki askeri ve siyasi durum zor ve istikrarsız olarak kalıyor.

 - Dünyanın bazı bölgelerinde çatışma potansiyeli yüksek, Ortadoğu'da kan dökülmeye devam ediyor.

- Mevcut ABD yönetimi ve kolektif Batı, hakimiyetlerini sürdürme çabalarından vazgeçmiyor.

- ABD, Kiev rejimine silah ve para pompalamaya devam ediyor.

- ABD'nin emriyle dünyanın farklı bölgelerinde yeni askeri ve siyasi ittifaklar kuruluyor.

- NATO ülkeleri askeri harcamalarını arttırıyor. Rusya'nın sınırlarına yakın yerlerde taarruz birlikleri toplanıyor.

- ABD, Ukrayna'ya paralı asker ve danışmanlar göndererek çatışmanın tırmanmasını teşvik ediyor.

- NATO, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırıyor ve füze sistemlerini konuşlandırma tatbikatları yapıyor.

- ABD, Rusya'nın birilerine saldırmayı planladığı yönündeki iddialarla halkını korkutuyor.

- Batı, Rusya'nın kırmızı çizgilerini zorluyor. Moskova'nın buna karşılık vermemesi mümkün değil.

News ID 1922631

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