Putin'den Esad'la ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteciden bir soru üzerine, Rusya'ya sığınan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Moskova'ya geldiğinden beri görüşmediğini belirtti.

Rus lider, "Moskova'ya gelişinden sonra Devlet Başkanı Esad'la görüşmedim. Ancak bunu yapmayı planlıyorum" dedi.

Putin, "Suriye'ye gelince, Rusya'nın asıl görevi orada bir terör yuvasının kurulmasını engellemekti. Bu hedefe ulaşıldı. Orada kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyor. Bugün Suriye'deki durum kolay değil, Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Rusya oradaki askeri üslerini korumayı düşünüyor. Ancak bunun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu, yeni hükümetle çıkarların örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı. Ortadoğu'daki ülkelerin büyük bölümünün oradaki üslerin korunmasından yana" ifadelerini kullandı.