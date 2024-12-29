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29 Ara 2024 17:45

Aliyev: Rusya düşürülen uçak için tazminat ödemeli

Aliyev: Rusya düşürülen uçak için tazminat ödemeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen yolcu uçağı için Rusya’nın ülkesine tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında ölen iki pilotla bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonu’na konuştu.

Aliyev, düşürülen yolcu uçağı için Rusya’nın ülkesine tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

News ID 1922937

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