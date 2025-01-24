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24 Oca 2025 18:00

Kazakistan'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili yeni açıklama

Kazakistan'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili yeni açıklama

Kazakistan Başbakan Yardımcısı, 25 Aralık 2024'te ülkenin Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağa ilişkin yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarının gelecek hafta açıklanacağını bildirdi.

TRT Haber’e gçre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, uçağın iki kara kutusunun deşifre edildiğini ve kara kutulardan elde edilen verilerin kopyasının hem Azerbaycan hem de Rusya'da olduğunu bildirdi.

Kazaya ilişkin oluşturulan uluslararası komisyonun, deşifre edilen verileri inceleme çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bozumbayev, AZAL uçağının düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarını gelecek hafta yayımlayacaklarını açıkladı.

Bozumbayev, olayla ilgili yürütülen adli soruşturmanın sonuçlarını ise güvenlik güçlerinin açıklayacağını, bu konuda net tarih veremeyeceğini söyledi.

News ID 1923745

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