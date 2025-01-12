İran Milli Futbol Takımının teknik direktörü İstanbul’a gidecek

İran Milli Futbol Takımının teknik direktörü Amir Ghalenoei ile İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine İstanbul’a gidiyor.

Bu ziyaret, iki ülke arasında futbolun geliştirilmesi ve dostluk maçlarının düzenlenmesine yönelik iş birliği anlaşmasının imzalanmasını amaçlıyor.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun önerisiyle, iki ülkenin futbol yıldızlarının katılımıyla bir toplantı da düzenlenecek.

Mehdi Tac, bu toplantıya İran’ı temsilen iki eski futbol efsanesini de yanında götürecek.