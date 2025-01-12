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12 Oca 2025 09:01

İsrail, Gazze’de 95'i çocuk 708 sporcuyu şehit etti

İsrail, Gazze’de 95'i çocuk 708 sporcuyu şehit etti

Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Siyam, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk 708 sporcuyu şehit ettiğini duyurdu.

Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Siyam, Filistin Rabat Hentbol Kulübü antrenörü Ahmed Harun ile Deyr el-Belah ve El-Cela Kulübü oyuncusu Enes ed-Debci'nin şehadetiyle birlikte şehit olan sporcu sayısının 708'e yükseldiğini açıkladı.

Filistinli yetkili, Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk olmak üzere 369 futbolcu, 105 izci hareketi üyesi ve çeşitli spor federasyonlarından 234 sporcunun şehit olduğunu bildirdi.

Antrenör Ahmed Harun'un dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki evini hedef alan topçu bombardımanında şehit düştüğünü açıklayan Siyam, Debci'nin de çarşamba günü ailesinin Deyr el-Belah kentisin batısındaki evini hedef alan bir hava saldırısında yaşamını yitirdiğini aktardı.

273 spor tesisi tamamen veya kısmen yıkıldı

Siyam ayrıca Siyonist rejimin aralarında stadyumlar, spor salonları ve kulüp tesislerinin de bulunduğu 273 spor tesisini tamamen veya kısmen yıktığına işaret etti.

News ID 1923337

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