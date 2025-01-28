İran, Çin'in yeni yılını kutladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çin’de yeni yılın başlaması münasebetiyle (21 Ocak ile 20 Şubat arası) X platformunda yayınladığı bir kutlama mesajında, Çin halkı ve hükümetine tebrik etti.

Bekayi kutlama mesajında, “Çin Yeni Yılı kutlu olsun! Çin halkı ve hükümetine tebrik ederim. Zeka, bolluk ve refahın simgesi olan yılan yılanında, Çin halkına barış, refah ve mutluluk diliyorum” ifadesini kullandı.

Sözcü Bekayi mesajının devamına, “İki ülke arasındaki güçlü dostluk bağlarının, İran ile Çin arasındaki ilişkileri ve iş birliğini, iki ülkenin ortak çıkarlarını sağlayan her alanda güçlendireceğinden eminim” diye ekledi.

