Dışişleri Bakanı Irakçi, Çin'in yeni yılını kutladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği bir mesajda Çin Yeni Yılı vesilesiyle bu ülkenin hükümeti ve halkına tebrik etti.

İran ve Çin’in ortak kültürel miraslarına vurgu yapan Irakçi, “Bahar Festivali, iki büyük medeniyetin dayanışma, canlılık, barış ve dostluğa verdiği önemin bir simgesidir” dedi.

Çin’de düzenlenen "Sevgi Diyarı" sergisine de değinen Irakçi, bu etkinliklerin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini belirtti.

Bu yılın hem İran hem de Çin takviminde "Yılan Yılı” olarak adlandırıldığını hatırlatan Irakçi, "Yılan; bilgelik, esneklik, yenilenme ve ilerlemenin sembolüdür. Yeni yılın tüm dünyaya barış, dostluk ve akılcılık getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Irakçi'nin tebrik mesajı, Çin Merkez Radyo ve Televizyonu aracılığıyla Çin halkına duyuruldu.