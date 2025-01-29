Adil bir müzakereye açığız

İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hemidrıza Haci Babai, ABD ile müzakere hakkında, "Biz ABD ile veya dünyanın hiçbir yeriyle düşman değiliz. Biz dünyada daha iyi bir yaşam arayışındayız. Biz daha iyi bir yaşam için mücadele ediyoruz. Müzakerelere açığız. Ancak müzakereler, iki tarafın adil bir şekilde konuşması demektir" dedi.

Hemidrıza Haci Babai, "ABD, İran'ın uluslararası arenada yer almaması ve nükleer enerjiye sahip olmaması gerektiğini söylüyor. Bu tür bir müzakere adil değildir. Biz, siyonistler dışında tüm dünya ile müzakere etmeye hazırız. Ancak müzakere adil olmalıdır" ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Yardımcısı, "Bugün Amerikalılarla önemli bir rekabet noktasına geldik. Burada ne bizi zorlayabilir ne de biz savaşmak isteriz. " dedi.