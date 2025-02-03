İran'dan nükleer program ve müzakereler hakkında açıklamalar

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın nükleer programında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve bu alandaki başarılarını daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

ABD ve Kanada'da yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum kullanan reaktörlerin bulunduğunu vurgulayan İslami, İran'ın nükleer programına yönelik baskıların teknik değil, siyasi olduğunu ifade etti.

İran'ın dünyada en fazla denetlenen ülke olduğunu belirten İslami, Batılı ülkelerin denetimler yoluyla İran'a baskı yapmaya çalıştığını söyledi.

İslami, İran ile Avrupa arasındaki son müzakerelerin, tarafların yeni bir görüşme sürecine hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Olası yeni bir anlaşmanın İran'ın belirlediği çerçevede şekilleneceğini vurgulayan İslami, Batılı ülkelerin "snapback" (hızlı yaptırım dönüşü) mekanizmasını kullanmayı planladığını, ancak İran'ın da bu duruma karşı kendi stratejisini uygulayacağını dile getirdi.