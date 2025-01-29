  1. İran
29 Oca 2025 10:45

Direniş, her türlü güce karşı kazanacaktır

Direniş, her türlü güce karşı kazanacaktır

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, direnişin, eninde sonunda her türlü güce karşı zafer kazanacağını belirtti.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, Gazze’deki ateşkes ile ilgili olarak, “Suça dayalı, insanlığa değer vermeyen ve çocuk katili bir rejimle karşı karşıya kaldığımızda ideallerimize ulaşmak için canımızı feda etmek zorunda kalmamız doğaldır. Filistin direnişi ve direniş cephesi, istediğini elde edene kadar ideallerinin arkasında durdu” dedi.

Netanyahu'nun açıkladığı hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını belirten Tümgeneral Musevi, “Hamas ilk günden itibaren ilan ettiği her şeyi başardı ve bir zamanlar evi olan bu yere zafer ve gururla döndü. Bu, direnişin, her türlü güce karşısı büyük Allah'a güvenerek eninde sonunda zafer kazanacağını göstermektedir” ifadesini kullandı.

News ID 1923884

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