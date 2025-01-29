Direniş, her türlü güce karşı kazanacaktır

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, Gazze’deki ateşkes ile ilgili olarak, “Suça dayalı, insanlığa değer vermeyen ve çocuk katili bir rejimle karşı karşıya kaldığımızda ideallerimize ulaşmak için canımızı feda etmek zorunda kalmamız doğaldır. Filistin direnişi ve direniş cephesi, istediğini elde edene kadar ideallerinin arkasında durdu” dedi.

Netanyahu'nun açıkladığı hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını belirten Tümgeneral Musevi, “Hamas ilk günden itibaren ilan ettiği her şeyi başardı ve bir zamanlar evi olan bu yere zafer ve gururla döndü. Bu, direnişin, her türlü güce karşısı büyük Allah'a güvenerek eninde sonunda zafer kazanacağını göstermektedir” ifadesini kullandı.