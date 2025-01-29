Gazze hükümeti: Mültecilerin yüzde 80'i kuzey Gazze'ye geri döndü

Gazze hükümetin Medya Ofisi Arabiye televizyonuna yaptığı açıklamada, son iki gün içinde mültecilerin yüzde 80’inin Gazze'nin kuzey bölgelerine geri döndüğünü duyurdu.

Gazze Hükümeti, mültecilere, Siyonist rejim ordusunun bölgedeki geride bıraktığı teçhizatlar konusunda uyarıda bulunarak, kuzeye geri dönenlere insani yardım sağlama çabalarının devam ettiğini belirtti.

Açıklama, Siyonist rejimin engellemeleri nedeniyle yardımların büyük bir kısmı halen Gazze sınırlarında beklediği belitildi.

Gazze Hükümeti, ateşkes anlaşmasının aksine, Gazze'ye gönderilen yardım tırı sayısının azaldığını ve ayrıca şehitlerin cesetlerini enkaz altından çıkaracak araçların Gazze'ye girmediğini ifade etti.

Gazze'ye gönderilen çadırların mevcut ihtiyaçları karşılamadığı ifade edilen açıklamada ayrıca, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine yönelik bazı temelsiz taleplere atıfta bulunularak, mültecilerin Gazze içinde barındırılabilmesi için çabaların artırılması talebinde bulunuldu.