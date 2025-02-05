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5 Şub 2025 11:00

Z kuşağından İsrail ürünlerine küresel boykot!

Z kuşağından İsrail ürünlerine küresel boykot!

Yapılan saha araştırmaları ve bir anketin sonuçları, Siyonist rejim tarafından üretilen ürünlerin küresel tüketiciler arasında son derece düşük bir itibara sahip olduğunu ortaya koyuyor.

El-Meyadin'in haberine göre, Siyonist rejime ait Globes haber sitesi, İsrail’in yerel ticari markalar sıralamasında en son sırada yer aldığını itiraf etti.

Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda 20 ülkede 40 bin kişiyle gerçekleştirilen bir ankette, ticari markaların gücünü belirleyen siyaset, kültür, halk, ihracat, göç ve turizm gibi altı farklı kriter değerlendirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, Z kuşağı (Gen Z), Siyonist rejime kesin bir şekilde karşı çıkıyor ve bu rejime tüm alanlarda en düşük puanı veriyor.

Raporda, İsrail ürünlerine karşı fiili bir boykotun olduğu belirtilirken, bu durumun Tel Aviv'in ihracatını ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı. Üzerinde "işgal topraklarında üretildi" ibaresi bulunan ürünlerin tüketiciler tarafından nefretle karşılandığı ifade edildi.

İsrail Markaları Şirketi'nin kurucusu ve İsrail markalarını küresel pazarda tanıtmak için çalışan Moti Sharaf, savaşın başlamasından bu yana Siyonist rejime ait markaların son derece kötü bir durumda olduğunu itiraf etti.

News ID 1924082

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