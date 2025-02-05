Z kuşağından İsrail ürünlerine küresel boykot!

El-Meyadin'in haberine göre, Siyonist rejime ait Globes haber sitesi, İsrail’in yerel ticari markalar sıralamasında en son sırada yer aldığını itiraf etti.

Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda 20 ülkede 40 bin kişiyle gerçekleştirilen bir ankette, ticari markaların gücünü belirleyen siyaset, kültür, halk, ihracat, göç ve turizm gibi altı farklı kriter değerlendirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, Z kuşağı (Gen Z), Siyonist rejime kesin bir şekilde karşı çıkıyor ve bu rejime tüm alanlarda en düşük puanı veriyor.

Raporda, İsrail ürünlerine karşı fiili bir boykotun olduğu belirtilirken, bu durumun Tel Aviv'in ihracatını ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı. Üzerinde "işgal topraklarında üretildi" ibaresi bulunan ürünlerin tüketiciler tarafından nefretle karşılandığı ifade edildi.

İsrail Markaları Şirketi'nin kurucusu ve İsrail markalarını küresel pazarda tanıtmak için çalışan Moti Sharaf, savaşın başlamasından bu yana Siyonist rejime ait markaların son derece kötü bir durumda olduğunu itiraf etti.