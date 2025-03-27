İran'dan Avrupa Birliği'ne tepki; İmajınızı zedeliyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'ın, işgal altındaki Filistin'e yaptığı son ziyarette ve siyonist yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran aleyhine zaman zaman yaptığı açıklamalar ve İran'ı "tehdit" olarak nitelendirmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bunlar asılsız açıklamalar, mantıksız ifadeler ve güvenilemeyecek ikiyüzlü iddialardır" dedi.

İsmail Bekayi sözlerinin devamında “Sayın Callas hanımın eğer gerçekten bölgedeki istikrar ve güvenlikten endişe duysaydı Gazze'deki soykırımı, rejimin Lübnan ve Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırılarını ve bu iki ülkenin topraklarındaki askeri işgali ele almalıydı” ifadesini kullandı.

Bekayi “Kalas Hanım AB’nin tutumunu anlatırken Uluslararası hukuktan da bahsediyor. Bu açıklamalar tecrübesizlikten de olsa Avrupa Birliği’nin imajını zedelemektedir.” açıklamasının yaptı.

Kaya Kallas dört gün önce işgal altındaki Filistin'e yaptığı bir gezi sırasında gazetecilere, "Biz İran konusunda hemfikiriz, bu ülke bölge ve küresel istikrar için büyük bir tehdittir. İran Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyerek bu tehdide bir yenisini ekledi.” iddia etmişti.

Kallas, Siyonist rejimin nükleer silahlarla dolu cephaneliğini görmezden gelerek, "İran'ın nükleer silah edinmesine veya üretmesine asla izin verilmemeli" iddiasında bulundu.