İran'dan ABD ile müzakere açıklaması; Tüm kapılar kapalı değil

İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi,ABD ile müzakerelere ilişkin "İran tüm yolları kapatmadı, ancak karşı tarafı değerlendirmek, şartlarını açıklamak ve uygun kararı almak için dolaylı müzakerelere hazırdır" dedi.

Harazi sözlerinin devamında "Trump'ın son dönemdeki tutumları ve bazı Amerikalı yetkililerin mektubuna ilişkin yaptığı muğlak göndermeler ve mektubun Batı ve bölge medyasında yaygın biçimde yayınlanması, ülkede bir tür hayali iyimserlik, karışıklık ve iki kutuplu bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor."ifadesini kullandı.

"ABD'nin stratejisi, artan ekonomik yaptırımlar ve askeri tehditler gölgesinde müzakerelere davet etmek" diyen Harazi ayrıca "Bu stratejinin sonucu, bir tarafın iradesinin diğer tarafa, tahakküm ve sindirme ortamında dayatılmasından başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı.