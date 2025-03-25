Erakçi ve Fidan ortadoğudaki son durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Filistin ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Görüşmede özellikle Filistin’deki durum, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları, Suriye’ye yönelik ihlalleri ve ABD’nin Yemen’e gerçekleştirdiği hava operasyonları gibi konular masaya yatırıldı.

Kahire’de düzenlenen Arap-İslam Temas Grubu toplantısına katıldığını hatırlatan Bakan Fidan, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı İslam ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Erakçi: İsrail’in saldırıları derhal durdurulmalı

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarının ateşkes anlaşmalarını açıkça ihlal ettiğini belirten Bakan Erakçi, uluslararası toplumun, özellikle İslam ülkelerinin acil adımlar atması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınayan Erakçi, bölge ülkelerinin daha fazla işbirliği yaparak İslam ülkelerine yönelik saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlığı önlemek için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin iç gelişmeleri İran’ın gündeminde

Görüşmede Türkiye’deki iç gelişmeler de ele alınırken, Erakçi İran’ın Türkiye’nin iç işlerine müdahil olmadığını, bu konunun tamamen Türkiye’nin iç meselesi olduğunu ve Türk yetkililerin halkın çıkarlarını gözeterek bu süreci yöneteceğine güvendiklerini belirtti.

Türkiye diplomatik çözümlere hazır

Bakan Erakçi’nin Nevruz Bayramı’nı ve yeni yılını kutlayan Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümü için diplomatik yolların önünü açmaya hazır olduğunu dile getirdi.