İran-Rusya güçleniyor; Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı düzenlenecek

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Moskova’daki İran Büyükelçiliği’nde Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivlev ve Bakan Yardımcısı Roman Marşavin ile bir araya geldi.

İran’ın Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve 18. Ortak Ekonomik Komite Toplantısı’nın hazırlık süreci ele alındı. Ayrıca, mevcut durumu ve enerji sektöründeki iki ülke ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Taraflar, ilişkilerin olumlu yönde gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki dönemde yapılacak toplantının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine vurgu yaptı.

Rusya Enerji Bakanlığı, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ilişkin ortak komiteyi yöneten Rus tarafının sorumluluğunu üstleniyor.