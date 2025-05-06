Grossi ve Kallas "İran"ı görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmeye değinerek şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi doğrultusunda yürüttüğü doğrulama misyonunda, özellikle İran’daki faaliyetler ve Ukrayna’daki nükleer güvenlik konusunda oynadığı hayati rol üzerine Kaja Kallas ile önemli bir görüşme gerçekleştirdim. Avrupa Birliği’nin misyonumuza olan temel katkılarından dolayı minnettarım.”

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pazartesi günü Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın barışçıl nükleer programı etrafında yaratılan yapay kaygıların diplomasi yoluyla çözümüne yönelik sorumlu bir yaklaşım benimsediğine dikkat çekerek, bu sürecin ilerlemesinin karşı tarafın ciddi irade ve gerçekçilik göstermesine bağlı olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, İran’ın geçtiğimiz bir yıl içerisinde Almanya, Fransa ve İngiltere ile birkaç tur görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, İran’ın Avrupa Birliği veya söz konusu üç Avrupa ülkesi ile yapıcı ve siyasi önyargılardan uzak bir yaklaşımla bu görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bu sürecin yeniden başlatılmasını umduklarını ifade etti.