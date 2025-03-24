İran: ABD ile dolaylı müzakereler için yol açık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, azami baskı ve günlük tehditler altında ABD ile doğrudan müzakereye girmeyeceklerini ve bunun net bir politikaları olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin ABD ile müzakereler hakkındaki sorularına yanıt veren Erakçi şunları söyledi:

“Azami baskı ve her gün yapılan tehditler altında ABD ile doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Bu bizim net politikamızdır ve karşı tarafın İran ve İran halkına yönelik yaklaşımında bir değişiklik olmadığı sürece bu tutumumuz devam edecektir.”

Bakan Erakçi sözlerine şöyle devam etti:

“Amerikalılar tarafından her gün İran’a yöneltilen suçlamalar, ilan edilen politikalar ve dile getirilen mantıksız ve kabul edilemez talepler karşısında ABD tarafıyla hiçbir doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Ancak dolaylı müzakereler için yol açıktır ve çeşitli kanallar aracılığıyla bu imkan mevcuttur.”

Asıl hedef ve görevlerinin İran halkının ve ülkenin çıkarlarını ve ulusal güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Bakan, bu doğrultuda hiçbir fırsatı kaçırmayacaklarını vurguladı.