İran, ABD ve İsrail'in Suriye işgalini eleştirdi

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "Orta Doğu'daki Durum: (Suriye)" konulu toplantısında Suriye'deki mevcut duruma ilişkin şu noktaları dile getirdi:

1. İran İslam Cumhuriyeti, 6 Mart'tan bu yana Lazkiye ve Tartus'ta halka yönelik yaygın şiddeti ve bunun sonucunda sivillerin toplu katliamını şiddetle kınıyor. Yetkililer, her türlü şiddete son vermek, sivilleri korumak ve insani yardıma engelsiz erişimi sağlamak için kararlı adımlar atmalıdır. Tüm toplumların haklarına saygı gösterilmeli ve güvence altına alınmalı, azınlıkların, özellikle Alevilerin ve Şiilerin zorla yerlerinden edilmelerine yönelik her türlü girişim derhal durdurulmalıdır. Güvenlik Konseyi'nin 14 Mart tarihli, katliamı güçlü bir şekilde kınayan ve derhal, güvenilir, şeffaf, bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısı yapan başkanlık açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici yetkililer, bu suçların faillerini derhal adalete teslim etmelidir.

2. Suriye'de terörizmle mücadelenin gerekliliğini ve bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden yabancı terörist savaşçıların oluşturduğu ciddi tehdidi vurguluyoruz. Bu ulusötesi tehdit, koordineli ve kolektif eylemi gerektirmektedir. İran, Güvenlik Konseyi'nin geçici yetkililere terörle mücadele konusunda kararlı tedbirler alma ve taahhütlerine uyma çağrısını yinelemektedir. Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine geri gönderilmeleri, yargılanmaları ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırmalarının engellenmesi gerekiyor. İran Cumhuriyeti terörle mücadele konusunda kararlılığını sürdürmektedir, busorun üstesinden gelmek için meşru uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya hazırdır.

3. Siyonist rejimin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tekrarlanan ihlallerinden derin endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. İsrail'in Dera kenti de dahil olmak üzere son dönemde gerçekleştirdiği hava saldırıları sivil kayıplara ve bölgesel gerginliğin artmasına neden oldu. Bu ihlaller uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Ayrıca, Golan Tepeleri'nin İsrail rejimi tarafından işgal altında tutulması barış ve güvenliğin önündeki temel bir engeldir. Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı Kararı, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail yasalarının uygulanmasının "uluslararası hukuka göre yasadışı" olduğunu açıkça belirtmektedir. Güvenlik Konseyi'ni bu ihlalleri durdurmak için kararlı adımlar atmaya ve İsrail rejiminin işgal altındaki tüm Suriye topraklarından tamamen çekilmesini talep etmeye çağırıyoruz.

4. Suriye, acil yeniden yapılanma ve temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını gerektiren ciddi insani ve ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak ABD ve AB'nin yaptırımları Suriye'nin toparlanma ve yeniden inşa sürecini engellemeye devam ediyor ve en çok da en savunmasız kesimleri etkiliyor. Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik ulaştırma, enerji ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu adım yeterli değildir. Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin kolaylaştırılması ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması için tüm hukuka aykırı eylemlerin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor.

5. Suriye'nin geleceği, hiçbir dış müdahale veya dayatma olmaksızın, yalnızca bu ülkenin halkı tarafından belirlenmelidir. İran, Suriye'deki tüm toplumların adil temsilini sağlayacak özgür seçimler ve kapsamlı bir ulusal diyalog yoluyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını destekliyor. Milli birliğin sağlanması için geçici anayasanın da halkoyuna sunulması gerekiyor. Anayasa, etnik veya dinsel farklılıkları körükleyen bir araç değil, ulusal birliği güçlendiren bir unsur olmalıdır. İran, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında ve Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı ilkelerine dayalı, Suriye merkezli ve Suriye'nin sahiplendiği bir siyasi sürece ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır; Özgür ve adil seçimler ve kapsayıcı bir ulusal diyalog yoluyla etnik olmayan ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması için net bir yol haritası çizen bir karar. İran, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi'nin çabalarını destekliyor ve Birleşmiş Milletler'in bu süreçte merkezi bir rol oynaması gerektiğine inanıyor.

6. Suriye'nin 13 yıllık bir aradan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na geri dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişme, Suriye'nin bu saygın kurumda etkin bir üye olarak yeniden rolünü kazanmasının önünü açmaktadır. İran, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlıdır ve Suriye ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynayacaktır.

7. Sonuç olarak İran, ABD temsilcisinin yaptığı asılsız suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Bu iddialar bir kez daha gerçekleri çarpıtmak ve uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla ortaya atılmıştır. ABD, yıllardır terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ediyor, terör örgütlerini güçlendiriyor ve İsrail işgalini destekleyerek jeopolitik hedeflerini sürdürüyor. Suriye'de yaşanan ağır insani krizin ve mevcut ekonomik sıkıntıların, ABD'nin yasadışı yaptırımlarının ve Suriye halkının temel haklarının sistematik olarak ihlal edilmesinin doğrudan bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Bunlar, ABD temsilcisinin İran'a yönelik aldatma, çarpıtma veya asılsız suçlamalarla ortadan kaldıramayacağı yadsınamaz gerçeklerdir. İran, Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasını hedeflemekte olup, Suriye'de veya bölgede istikrarsızlaştırıcı hiçbir eylemde yer almamaktadır.