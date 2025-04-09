Trump: Çin'e vergi oranı yüzde 125'e yükseltilecek

NTV'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Trump'tan yeni hamle

Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıkladı. Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltileceğini ve hemen uygulanacağını açıkladı.