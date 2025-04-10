Ticaret savaşında kazan kaynıyor; Çin ABD'ye resti çekti

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara yeni tarifeler getirmesinin ardından Çin'in uluslararası ticaretinde karşılaşılan zorlukların büyük ölçüde arttığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Washington'un Çinli şirketlerin hak ve çıkarlarını tehlikeli bir şekilde ihlal ettiğini belirterek, Çin'in bu eylemi şiddetle kınadığını ve buna karşı çıktığını belirtti.

Çin'in ihracatçı şirketlerin yurtiçi ürün satış kanallarını geliştirmesine yardımcı olmak için her türlü çözümü araştırdığını sözlerine ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, "Büyük bir pazarımız var ve zorluklarla mücadele edebiliriz" dedi. Eğer Washington ticaret savaşını seçtiyse, biz bu savaşın sonuna kadar içinde kalacağız.

Çin ile baskı, tehdit ve şantaj yoluyla ilişki kurmanın doğru bir yol olmadığını kaydeden Çin, Washington'un yanlışlarını düzeltmesi gerektiğini, Çin'in karşılıklı saygı temelinde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.