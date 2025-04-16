İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turunun yeri değişti mi?

Amerikan haber sitesi Axios’un iddiasına göre İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.

Bu iddiaya tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ''Futbolda kalenin yerini değiştirmek profesyonelce değil ve haksız bir harekettir. Ancak diplomaside, böyle bir hareket herhangi bir başlangıcı yıkıma sürükleyebilir. (ABD’de mantıklı müzakere sanatı anlayışından yoksun olan aşırılıkçılar da bunu savunuyor). Böyle bir hareket ciddiyetsizlik ve iyi niyet eksikliği olarak değerlendirilir. Daha test aşamasındayız'' dedi.

Daha önce Bekayi, ABD ile 19 Nisan'da yapılacak müzakerelerin yerinin değişebileceğini ancak Umman'ın arabulucu rolünü sürdüreceğini açıklamıştı.

Bekayi, 12 Nisan'da Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasına odaklandığını belirtmişti.

İlk tur Umman'daydı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu, 12 Nisan'da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşti.

Her iki ülke de görüşmelerinin "olumlu ve yapıcı" olduğunu ve önümüzdeki Cumartesi, 19 Nisan'da tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bu, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Washington ve Tahran arasındaki ilk görüşme turu oldu.