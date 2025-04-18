Erakçi: ABD’den çelişkili ve birbirine zıt mesajlar alıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını paylaştı.

Erakçi, “Bu ziyarette öncelikli olarak, Devrim Lideri Ayetullah Hamenei'nin kaleme aldığı bir mesajı taşıdım. Bu mesajda hem bölgesel meseleler hem de İran ile Rusya arasında devam eden ikili işbirlikleri yer alıyordu,” dedi.

Mektubun Rusya Devlet Başkanı’na bizzat okunduğunu ve ardından kendisinin ek açıklamalarda bulunduğunu belirten Erakçi, görüşmede kapsamlı bir şekilde ikili ve bölgesel işbirliklerinin ele alındığını ifade etti.

Bakan Erakçi, Rusya Devlet Başkanı ile yapılan görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra uluslararası gelişmelerin, özellikle de İran ile ABD arasında dolaylı olarak süren müzakerelerin konuşulduğunu söyledi.

Rusya ile ABD arasında yürütülen görüşmelere dair de görüş alışverişi yapıldığını kaydeden Erakçi görüşmenin oldukça ciddi, faydalı ve pratik bir buluşma olduğunu vurguladı.

ABD’nin son dönemdeki tutumlarına değinen Erakçi, “Gerçek şu ki, biz ABD tarafından çelişkili ve birbirine zıt mesajlar alıyoruz. Ne kastettiklerini ve hangi hedeflere ulaşmak istediklerini kendileri bilir. Bizim açımızdan, müzakere masasında (dolaylı ve aracılı olarak) dile getirilenler esastır” ifadesini kullandı.

Bakan İran tarafının bu çelişkili mesajlara karşı kendi tutumunu açık ve net bir şekilde ilettiğini ve müzakerelere ciddi bir şekilde yaklaştıklarını aktardı.

Dışişleri Bakanı, “Bizim müzakerelerdeki duruşumuz nettir ve bu duruşumuzu karşı tarafa açık şekilde ifade ettik. Görüşlerimiz değişmedi ve değişmeyecek. Her gün farklı konuşan bir taraf değiliz. Karşı tarafın da aynı şekilde ciddi ve istikrarlı bir tavırla müzakerelere katılmasını bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.

Bu şartlar altında müzakerelerin ileriye gidebileceğini ve verimli sonuçlar alınabileceğini söyleyen Erakçi, Cumartesi günü yapılacak olan dolaylı müzakerelere ciddi bir şekilde katılacaklarını belirterek, karşı tarafın yaklaşımına göre sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceklerini bildirdi.

Ayrıca müzakerelerin Roma’da yapılacak olmasına rağmen, ev sahibi ülkenin Umman olduğunu vurgulayan Erakçi, “Roma sadece görüşme yeridir. Dolaylı İran-ABD müzakerelerinin ev sahipliğini hala Umman üstleniyor. Umman Dışişleri Bakanı ve hükümeti, arabuluculuk ve iletişim sağlama görevini sürdürüyor. Cumartesi günü Roma’ya giderek ikinci tur görüşmelere başlayacağım,” şeklinde konuştu.