Grossi: Ajans, İran-ABD görüşmelerinde olumlu rol oynamayı hedefliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami arasında önemli görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin soruşarını yanıtladılar.

Grossi, basın toplantısında teknoloji alanında varılacak her türlü anlaşmanın hassas bir anlaşma olacağını belirterek, "Bu anlaşmanın geçerli olması gerekiyor. Geçerli olabilmesi için de Ajansın teyidi ve denetlemesi ile örtüşmesi gerekiyor. Önemli olan İran'ın sözlerini dinlemek ve İran'ın beklentilerinin ne olduğunu görmek. Müzakerelerin geliştirilmesi sürecinde de rol almamız gerekiyor" dedi.

Grossi sözlerinin devamında "Ajansın İran ile ABD arasında nasıl bir köprü kurmak ve müzakerelerde olumlu bir sonuç alınmasına yardımcı olabilmek için Amerikalı müzakereciyle de temas halindeyim" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer başarıları beni etkiledi

Grossi, İran'ın nükleer başarılarının sergilendiği sergiyi gezdikten sonra, "Nükleer alanda elde edilen bu başarılar ve bilimsel projeler, nükleer enerjinin sağlık ve tedavi alanında barışçıl kullanımında ihtiyaç duyduğumuz şeylerdir." ieklinde konuştu.

Sergiyi gezdikten sonra etkilendiğini belirten Grossi, "Bu başarıları yansıtmamız çok önemli ama aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Ajansı'nın görevi de çok önemli ve bu alan da ayrı bir öneme sahip" açıklamasını yaptı.

Müzakerelerin çok kritik bir aşamasındayız

Ajans Genel Müdürü, müzakerelerin çok kritik ve önemli bir aşamasında bulunulduğunu vurgulayarak, "Anlaşmaya varılması mümkündür ve müzakerelerin olumlu sonuçlanması düşünüyorum ve artık hem İran'ın hem de ABD'nin iyi bir anlaşmaya varması için tüm sinyaller var " değerlendirmesinde bulundu.