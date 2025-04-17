İran'ın konuşmak istediğini düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı konuşmada, "Umarım İranlılar bizimle konuşmak ister ve benim ilk seçeneğim bu." dedi.

Tehditlerini bir kez daha dile getiren Trump bir sonraki seçeneğin İran için kötü olacağını iddia etti!

Trump, "İran'ın konuşmak istediğine inanıyorum. İranlılar büyük bir ülke inşa etme fırsatına sahipler. İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaya çalışıyoruz!" İfadesini kullandı.

Trump İran'a uygulanan yaptırımlara değinmeden, "İranlıları bu ülkenin endüstrilerinden veya topraklarından men etmek istemiyoruz. İstediğimiz şey, onların nükleer silahlara sahip olmaması." şeklinde konuştu.

Trump, bir kez daha demagoji yaparak, "İran'ın refaha kavuşmasını istiyorum ve bu konudaki karar İranlılarındır" dedi.

Trump ayrıca İran halkının zekalı, başarılı ve harika olduğunu söyledi.