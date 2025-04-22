Katolik dünyası yas tutuyor: Papa Francis’e son veda başladı (+foto)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından, Vatikan’da son veda töreni başladı. Tören, Papa’nın ikamet ettiği Santa Marta manastırında düzenlendi.

Vatikan Medya Servisi’ne göre, Papa’nın naaşı törenle San Pietro Bazilikası’na götürülecek ve burada üç gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Vatikan, törenden görüntüler paylaşarak Papa’nın tabutunun sergilendiğini duyurdu.

Cenaze töreni ise 26 Nisan Cumartesi günü Vatikan’da gerçekleşecek. Törene dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor.

Papa Francis, Paskalya sabahı saat 07:30’da, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yaptığı kısa görüşmeden sonra yaşamını yitirdi. Vatikan tarafından yayımlanan ölüm belgesine göre, ölüm nedeni felç, koma ve kalp yetmezliği olarak kayda geçti.