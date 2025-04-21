  1. İran
21 Nis 2025 14:44

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Papa’nın vefatı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Papa’nın vefatı için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Papa Francis’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Papa Francis’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Francis’in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Cumhurbalkanı Pezeşkiyan, tüm Katolik Hristiyanlara, Papa’nın takipçilerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 88 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Şubat ayının başında rahatsızlanan Papa, 14 Şubat'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.

News ID 1926230

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