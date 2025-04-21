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21 Nis 2025 20:29

Erakçi, Katarlı mevkidaşı ile İran-ABD görüşmelerini ele aldı

Erakçi, Katarlı mevkidaşı ile İran-ABD görüşmelerini ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile telefonda görüştü.

 İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, ikili iş birliği ilişkilerini güçlendirme yolları, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.'' denildi.

Açıklamada, ''Başbakan ve Dışişleri Bakanı, Katar Devleti'nin, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında, bölgedeki güvenlik, istikrar ve barışı güçlendirecek ve bölgesel işbirliği ile diyaloğa yeni ufuklar açacak adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen müzakerelerde bir sonraki aşamaya geçilmesine yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını yineledi." ifadelerine yer verildi.

News ID 1926240

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