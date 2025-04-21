Çin: İran ile temaslarımız sürüyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında Tahran-Pekin ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Jiakun, Çin ve İran arasında her düzeyde ve çeşitli alanlarda temasların devam ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Çin'e gerçekleştireceği ziyarete dair, Sözcü Jiakun, "Bu ziyaretle ilgili şu anda verebileceğim herhangi bir bilgi yok." dedi.

ABD ile dolaylı müzakerelere devam eden İran, diplomasi trafiğini Çin ve Rusya ile sürdürüyor. Üçüncü tur görüşmeler öncesi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi’nin yeni durağı Pekin olacak.