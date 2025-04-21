Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yaptık

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde, İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

ABD ve İranlı yetkililer, iki ülke arasında Tahran'ın nükleer programı konusunda Roma'da yapılan ikinci tur müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.

Roma'nın Camilluccia semtindeki Umman Büyükelçiliği'nde yapılan görüşmelerde iki ülkenin gelecek hafta bir dizi görüşme daha yapma konusunda anlaştığı belirtildi.

Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Tahran'ın ülkeye yönelik ağır ekonomik yaptırımların kaldırılması için "müzakereleri ciddiyetle sürdüreceğini" söyledi.

Bekayi, "İran, görüşmeler yapıcı ve amaçlı bir şekilde devam ettiği sürece devam edecektir." dedi.