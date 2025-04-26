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26 Nis 2025 08:49

İran Kültür Bakanı’ndan Papa Francis’e saygı duruşu (+foto)

İran Kültür Bakanı’ndan Papa Francis’e saygı duruşu (+foto)

İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salıhi, Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere bulunduğu Roma’da, Papa’nın naaşına saygı duruşunda bulundu.

İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salıhi, Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere bulunduğu Roma’da, Cuma günü Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda Papa’nın naaşına saygı duruşunda bulundu.

İran Kültür Bakanı’ndan Papa Francis’e saygı duruşu (+foto)

Bakan Salıhi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan adına, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya gitti.

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Törene büyük bir kalabalığın katılması bekleniyor.

News ID 1926368

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