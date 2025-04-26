Papa Francis için cenaze töreni düzenleniyor (+Video)

Dünyanın Katolik lideri Papa Francis’in cenaze töreni, bugün İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan San Pietro Bazilikası’nda başladı.

El Cezire’ye göre, San Pietro Bazilikası bugün dünya medyasının ilgi odağı haline geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra, bir Katolik lider ilk kez görev başındayken toprağa veriliyor.

Papa Francis’in cenaze töreni devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins ve İspanya Kralı VI. Felipe de Papa’ya son saygılarını sundular.

Üç gün süren halkla veda sürecinde yaklaşık 250 bin kişi Papa ile son kez vedalaştı. Bu büyük ilgi, bir Katolik liderin görev başındayken vefatının 20 yıl sonra ilk kez gerçekleşmesinden kaynaklanıyor.

İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salıhi de törene katıldı ve San Pietro Bazilikası’nda Papa’ya saygı duruşunda bulundu.

Papa Francis, 14 Şubat’tan beri her iki akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi görmekteydi. Son iki yılda birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı. 21 Nisan 2025’te (Paskalya Pazartesisi) 88 yaşında hayatını kaybetti.