İran: Müzakerelerde temel talebimiz yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasıdır

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, bugün düzenlediği basın toplantısında, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla dünyadaki tüm Hristiyanlara başsağlığı diledi.

Hükümet Sözcüsü Mühacirani, Papa Francis’in, Gazze'deki katliamı durdurmak ve barışı genişletmek için çok çaba sarfettiğini belirtti.

Muhacirani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yakında Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini belirterek, "Bu ziyaret, İran ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacak." dedi.

İran İle ABD arasındaki dolayılı müzakereler hakkında Muhacirani, “Görüşmelerde, insanların hayatlarını etkileyen baskıcı yaptırımların kaldırılması konusuna vurgu yapmaktan yanayız; Bizim temel talebimiz yaptırımların kaldırılmasıdır” ifadesini kullandı.

Muhacirani, görüşmelerin sonucuna ve dayanıklılığına yol açacak garantilere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Geçmişteki deneyimlerimiz göz önüne alındığında, görüşmelerden elde edilen sonuçları korumak için garantilere ihtiyacımız olacak" ifadelerinde bulundu.

Rusya'nın müzakerelerin ilerletilmesinde rol oynaması ihtimaline ilişkin olarak Muhacirani, “Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olarak üstlendiği rol bizim için önemli ve İran ile Rusya arasında yakın nükleer işbirliği bulunmaktadır. Bu da doğal olarak Rusya'ya bu görüşmelerde önemli bir rol vermektedir” dedi.