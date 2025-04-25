İranlı yetkili Papa Francis için açılan taziye-anı defterini imzaladı

İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in vefatı üzerine Vatikan'ın Cenevre Daimi Temsilciliği’nde açılan taziye-anı defterini imzaladı.

Bahreyni, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla Vatikan’ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Katolik Kilisesi, Vatikan hükümeti ve tüm takipçileri ile sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti ve Allah’tan kendisi için rahmet ve mağfiret diledi.

Papa’nın, adaletsizlik karşısında ilahi topluluklar ve dinler arasında barışı, yardımseverliği ve diyaloğu teşvik etme ve güçlendirmedeki olağanüstü rolünü öven Bahreyni, onun tutumlarının dünya çapında ilham verici ve umut verici olduğunu belirtti.