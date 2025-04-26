Cenaze törenini fırsat bildi: Zelenskiy, Trump ile görüştü

21 Nisan’da hayatını kaybeden Vatikan ve Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis için bugün Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda dünya lideri katıldı.

Şubat ayında Beyaz Saray'da canlı yayındaki tartışmanın ardından Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy, Papa Francis'in cenaze töreninden önce Vatikan'da yüz yüze bir araya geldi.

Trump ve Zelenskiy arasındaki ilk büyük gerilim, şubat ayında Beyaz Saray'da yapılan ve dünya kamuoyuna yansıyan tarihi kavga sırasında yaşanmıştı. Bu nedenle, Vatikan'daki karşılaşma, iki liderin gergin geçen ilişkilerinde önemli bir ilk temas olarak görülüyor..