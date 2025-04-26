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26 Nis 2025 14:46

Cenaze törenini fırsat bildi: Zelenskiy, Trump ile görüştü

Cenaze törenini fırsat bildi: Zelenskiy, Trump ile görüştü

Papa Francis’in cenaze töreni için Vatikan’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da yaşadıkları tarihi gerilimin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

21 Nisan’da hayatını kaybeden Vatikan ve Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis için bugün Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda dünya lideri katıldı.

Cenaze törenini fırsat bildi: Zelenskiy, Trump ile görüştü

 Şubat ayında Beyaz Saray'da canlı yayındaki tartışmanın ardından Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy, Papa Francis'in cenaze töreninden önce Vatikan'da yüz yüze bir araya geldi.

Cenaze törenini fırsat bildi: Zelenskiy, Trump ile görüştü

Trump ve Zelenskiy arasındaki ilk büyük gerilim, şubat ayında Beyaz Saray'da yapılan ve dünya kamuoyuna yansıyan tarihi kavga sırasında yaşanmıştı. Bu nedenle, Vatikan'daki karşılaşma, iki liderin gergin geçen ilişkilerinde önemli bir ilk temas olarak görülüyor..

News ID 1926390

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