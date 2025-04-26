Pakistan Başbakanı'ndan İran'a taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Şerif, İran halkı, hükümeti ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğinde bulunarak, "Pakistan, bu zor zamanlarda İran halkı ve hükümetinin yanındadır." dedi.

Şiddetli patlamada bir dizi İran vatandaşının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Şerif, yaralananlara acil şifalar diledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, eyalete bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 700'e çıktığını bildirdi. Hasanzade, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'e çıktığını aktardı.