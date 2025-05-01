Hindistan, Pakistan’a hava sahasını kapattı

Hindistan, Pakistan’ın hava sahasını Hindistan’a kapatmasına karşılık olarak, 30 Nisan’dan 23 Mayıs’a kadar Pakistan’a ait hava yolu şirketlerine kendi hava sahasını kapattığını duyurdu.

Reuters’a göre, bu adım Hindistan kontrolündeki Keşmir’de turist kafilesine düzenlenen saldırının ardından iki nükleer komşu arasında artan gerilimin ortasında geldi. Yeni Delhi yönetimi, bu saldırıdan sonra önlem olarak hava sahasını kapatma kararı aldığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan’ın saldırıyla ilgili İslamabad’ı suçlamaya çalışmasını “kesin bir dille reddetti” ve olayla ilgili şeffaf ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ise salı günü yaptığı açıklamada, artan gerilim nedeniyle Hindistan hava sahasından kaçınma kararı aldıklarını bildirdi.

Ancak gözlemcilere göre, bu kısıtlamanın Hindistan hava taşımacılığına etkisi Pakistan’dan daha fazla olacak, zira Pakistan’ın Kuala Lumpur’a giden uluslararası uçuşları dışında Hindistan hava sahasını kullanan önemli bir hattı bulunmuyor.