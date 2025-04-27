Türkiye’den İran’a taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı’nda dün meydana gelen patlamada birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Paylaşımda, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost İran halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şehit Recai Limanı’nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

Olayda ölü sayısı 18’e ve yaralı sayısı ise 800’ü aştı.