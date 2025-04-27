İran Hükümet Sözcüsü: Şehit Recai Limanı’ndaki durum kontrol altında

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlama sonrası, İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Muhacirani, “Ulaştırma Bakanı, Kızılay Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Tedavi İşlerinden sorumlu yetkililerle görüştüm. Durum kontrol altında. Yangının büyük bir kısmı söndürüldü, kalan %20’lik bölümün söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Muhacirani ayrıca, “Toplam 1139 kişi sağlık merkezlerine başvurdu, bazı yaralılar hava yoluyla Şiraz ve Larestan’a sevk edildi. Tüm birimler, tam kapasiteyle yardım çalışmalarına devam ediyor.” diye kaydetti.

Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen büyük patlamada can kaybı 18’e, yaralı sayısı ise 800’ün üzerine çıktı.